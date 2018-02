Opschorting voor stalknecht die zich waagde aan cyberlokking 23 februari 2018

02u32 0 Lubbeek Een veertiger uit Lubbeek heeft, gedurende vijf jaar, opschorting van straf gekregen voor seksueel getinte sms'en naar een 15-jarige amazone.

De veertiger is stalknecht op een manege. In zijn vrije tijd schuimde hij tweedehandssites af om te reageren op zoekertjes. Zo stootte hij op het bericht van een tiener die een verzorgpaard zocht omdat ze er zelf het geld niet voor had. De Lubbekenaar reageerde aanvankelijk nog met onschuldige berichten en stelde voor om haar een rijbroek te kopen. De sms'en kregen al snel een perverse inhoud waarop de vader van de tiener het gesprek overnam om de identiteit te achterhalen van de afzender.





Na 491 berichten kon de man gestopt worden. Volgens een psycholoog zou de man zijn gewetensontwikkeling aan de zwakke kant zijn. "Hij heeft op geen enkele wijze rekening gehouden met de kwetsbaarheid van de minderjarige", aldus de rechter. Die gaf de stalknecht opschorting van straf als hij zich aan enkele voorwaarden houdt. Zo moet hij zijn multimedia-materiaal regelmatig laten controleren, mag hij geen contact zoeken met niet-begeleide minderjarigen en moet hij zich verder psycho-medisch laten begeleiden. Aan zijn slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 800 euro. (KAR)