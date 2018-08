Open Vld opent Blauw Café 25 augustus 2018

02u29 0

Open Vld Lubbeek heeft in de Dorpsstraat in Lubbeek het Blauw Café geopend. "De vroegere 'Pot en pint' kreeg een totale make-over en werd omgetoverd tot een Blauw Café met vanavond op de binnenkoer ook een Blue Buddha Bar. Dankzij de inzet van vele mensen en met een heel beperkt budget hebben we dit mooie resultaat kunnen bereiken", aldus Vlaams parlementslid Daniëlle Vanwesenbeeck. "Ons Blauw Café is het beste bewijs dat je mooie dingen kan bereiken met beperkte middelen op voorwaarde dat je innovatief en efficiënt bent. Dat is exact was een overheid ook moet doen met belastinggeld. Met dit café willen we mensen samenbrengen en van gedachten wisselen over wat de inwoners bezig houdt en over wat beter kan in Lubbeek." Op de agenda dit weekend staan onder meer infosessies over een verkeers-slim Lubbeek, jeugdbeleid, sportbeleid, cultuurbeleid, alsook een Blue Buddha Bar. Meer info: www.openvldlubbeek.be/pop-up-cafe (BMK)