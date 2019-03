Open Vld Lubbeek pleit voor geluidsarm vuurwerk in Lubbeek Bart Mertens

27 maart 2019

12u45 0 Lubbeek Gemeenteraadslid en Vlaams parlementslid Danielle Vanwesenbeeck lanceert het idee om in Lubbeek enkel nog gebruik te maken van geluidsarm vuurwerk. De aanleiding van die suggestie is een ontwerp van het decreet voor een totaalverbod op vuurwerk dat in het Vlaams parlement werd ingediend.

“Ik vind het belangrijk om de initiatieven die in het parlement worden genomen af te toetsen op lokaal niveau”, legt Danielle Vanwesenbeeck (Open Vld) uit. “Momenteel moet er in Lubbeek toelating gevraagd worden om vuurwerk af te steken aan de burgemeester. Feest vieren met vuurwerk is van alle tijden, maar we moeten ook rekening houden met de dieren. Vandaar dat ik graag de suggestie geef om vuurwerk enkel toe te staan indien het geluidsarm is.”

Open Vld Lubbeek begrijpt dat het gemeentebestuur misschien liever de stemming van het decreet afwacht, maar suggereert toch al om het brandreglement nu al aan te passen naar geluidsarm vuurwerk. Dat reglement dateert immers al van 2007. Het gemeentebestuur neemt het voorstel van Open Vld Lubbeek in overweging.