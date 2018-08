Open VLD: "Inwoners willen markt" UIT BEVRAGING BLIJKT ZWAAR VERKEER GROOTSTE PIJNPUNT VOOR DORPSKERNEN BART MERTENS

09 augustus 2018

02u50 0 Lubbeek Open VLD Lubbeek heeft een bevraging georganiseerd bij de inwoners van Lubbeek. De enquête levert opmerkelijke resultaten waaronder de behoefte aan een markt. "Ruim 62 % vindt dat een goed idee. Uit de reacties van de burgers blijkt ook dat zwaar verkeer in de dorpskernen een groot probleem is", zegt Daniëlle Vanwesenbeeck van Open VLD Lubbeek.

"Politiek begint met de vinger aan de pols te houden en regelmatig de bevolking te consulteren." Dat zegt Daniëlle Vanwesenbeeck, Vlaams volksvertegenwoordiger en bestuurslid van Open VLD Lubbeek. De Lubbeekse liberalen maken hun voornemen meteen ook waar want begin juli lanceerde de partij een bevraging bij de burgers. "Er werden 6.500 enquêtes verspreid in de brievenbussen en via Facebook werd de bevraging ook gepromoot. Bijna 6 % van de inwoners reageerde op onze bevraging. We zijn bijzonder tevreden want er kwamen toch enkele interessante zaken uit het onderzoek."





Zo blijkt dat de Lubbekenaars gewonnen zijn voor een markt in hun gemeente. "62% van de inwoners vindt een markt een goed idee", legt Daniëlle Vanwesenbeeck uit. "Uit onze enquête bleek ook dat het zware verkeer door de dorpskernen een pijnpunt blijft. 84% wil zwaar verkeer enkel toelaten buiten de piekuren van het schoolverkeer, waarvan 31% vindt dat het zelfs nooit door de dorpskern mag rijden. In deelgemeente Lubbeek blijft de Dorpsstraat over de tongen gaan en pleit 61% om de situatie te herbekijken. 59% van de inwoners van Binkom vinden hun deelgemeente dan weer niet verkeersveilig, al meent 32% dat het verkeer wel veilig is met de auto maar niet met de fiets. Uit de open antwoorden bleek eveneens dat de fietspaden een grote bron van ergernis zijn, net zoals de activeringstaks en de verstedelijking."





Meer inspraak

Met de resultaten van de bevraging op zak pleit Open VLD Lubbeek nu voor meer inspraak van de bevolking, ook als het over grote investeringen gaat.





"Burgers willen zelf mee beslissen over grote investeringen die de gemeente uitvoert. Dat geeft 57% van de bevraagden duidelijk aan. We zijn blij dat er toch een grote betrokkenheid is bij onze burgers. Open VLD Lubbeek wil de inwoners zeker de kans geven om hun zeg te doen bij grote projecten en/of werkzaamheden. We staan als partij garant voor een dynamischer Lubbeek met meer betrokkenheid van de burgers. Met prioritaire aandacht voor drie zaken: verkeersveiligheid, wonen én rust in Lubbeek." Over rust gesproken, in deelgemeenten Lubbeek en Linden blijkt één thema toch erg te leven: overlast door vliegtuigen. Zo laat 45% van de Lindenaars optekenen dat ze last hebben van de vliegtuigen tegenover slechts 31 % in de andere deelgemeentes van Lubbeek.





De volledige resultaten van onze enquête kan je vinden op de website www.openvldlubbeek.be.