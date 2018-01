Onmiddellijke aanhouding bevolen voor dertiger 20 januari 2018

De 39-jarige Christophe D. is veroordeeld tot een jaar cel. De dertiger, zonder gekend adres, probeerde op 2 maart vorig jaar in Lubbeek de deur van een huis in te trappen. Een getuige zag de man bezig en zette met een tweede persoon de achtervolging in.





Ze konden de inbreker klissen en in bedwang houden tot de politie arriveerde. Die vonden een schroevendraaier en zwarte handschoenen bij D. De afdruk van de voet op de deur stemde overeen met de zool van de verdachte.





"Hij was duidelijk uit op stelen en heeft een ongunstig strafregister. Hij werd al herhaaldelijk veroordeeld voor het plegen van diefstallen met braak", wist de rechter in het vonnis. Hij veroordeelde de dertiger bij verstek tot een jaar cel en beval de onmiddellijke aanhouding. (KAR)