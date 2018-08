Olivia maakt viergeslacht compleet 07 augustus 2018

Overgrootmoeder Josephine Vermaelen (83), oma Ingrid Lamproye (59), mama Birgit Meys (29) en kleine Olivia Loosen (15 maanden) vormen een viergeslacht. Zij wonen dicht bij elkaar in het centrum van Linden onder andere in de Poelhofstraat en in de Kortestraat. "Tijdens de zwangerschap van Olivia waren we enorm aan het hopen op een meisje. Gelukkig besliste de natuur er in ons voordeel over", vertelt fiere mama Birgit. Overgrootmoeder Josephine is al zestig jaar lang trouwe abonnee van Het Laatste Nieuws en is geboren en getogen in Linden. "Ik ben heel blij met dit viergeslacht en dat we elkaar zeer vaak zien. Dat mag voor mij nog lang duren", zegt Vermaelen.





(SVDL)