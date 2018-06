OCMW zet in op tewerkstelling 23 juni 2018

Het OCMW van Lubbeek kampt met een hoger aantal leefloners. Dat komt enerzijds door het strengere beleid van de overheid en anderzijds door de erkenning van vluchtelingen. De mensen die hierdoor bij het OCMW aankloppen hebben daarom meer dan vroeger een moeilijkere toegang tot de arbeidsmarkt. Voor de erkende vluchtelingen komt daarbij nog de kennis van het Nederlands als extra hindernis. In Lubbeek neemt het OCMW daarom een extra arbeidstrajectbegeleidster aan om mensen te coachen en te motiveren om een geschikte job te vinden. OCMW-voorzitter Hugo Simoens: "In Lubbeek hadden we een asielcentrum en daarnaast ook drie kleinschalige opvanginitiatieven voor vluchtelingen. Relatief veel van deze mensen kozen ervoor om in Lubbeek te blijven. Al snel bleek echter dat één dag per week niet voldoende was om onze mensen aan de slag te helpen. We kozen ervoor om een cursus ondernemerschap aan te bieden en alle taallessen terug te betalen. Voor onze anderstalige nieuwkomers is het volgen van taallessen trouwens een voorwaarde om een leefloon te krijgen." (BMK)