Nummer 14 op lijst N-VA in Lubbeek: "Ik had banden met Schild & Vrienden" 07 september 2018

Lubbeek Nick Peeters (21), een geschiedenisstudent die bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober voor N-VA opkomt in Lubbeek, bevestigt dat hij banden had met de rechtse jongerenbeweging Schild & Vrienden. "Het ging om praktische inzet tijdens activiteiten maar op een bepaald punt kon ik mij niet meer vinden in hun beweging."

Peeters dook op op een foto van sympathisanten van Schild & Vrienden, die genomen werd nadat de de beweging spontaan de beveiliging van een lezing van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) op zich had genomen. "Ik heb de melding gekregen dat mijn naam hier en daar is opgedoken, maar het enige wat ik zie is een foto van mei toen ik aanwezig was op die lezing", reageert Peeters. "Schild & Vrienden evolueerde van een vereniging naar een beweging waarin ik en andere jong N-VA'ers ons minder in konden vinden. Daardoor kende mijn activitei recent een einde", laat hij weten.





Ik zie de relevantie niet

De jongeman staat op de veertiende plaats op de N-VA-lijst in Lubbeek. Maar volgens waarnemend burgemeester Tania Roskams (54) staat de positie van Peeters op de lijst in Lubbeek niet ter discussie na zijn passage bij rechtse jongerenbeweging. "Ik zie de relevantie er niet van in. Hij is iemand jong die een eigen kijk op de wereld mag hebben. Dat hij op een lokale lijst staat daar heb ik geen probleem mee. Ik heb trouwens mijn bedenkingen bij heel die Pano-reportage", aldus Roskams die verder geen commentaar kwijt wou. Twee andere N-VA'ers die op de lijst staan voor de komende gemeenteraadsverkiezingen trokken gisteren hun 'like' op de Facebook-pagina 'Schild & Vrienden' in. "Voor alle duidelijkheid, ik ben nooit lid geweest van die beweging. Ik heb die pagina 2 jaar leuk gevonden maar dat wil niet zeggen dat ik me daarachter schaar", zegt Sven Mayné (25) die op plaats 17 staat. Lijstduwer Raf De Canck (75) in Lubbeek distantieerde zich gisteren ook van de bewuste Facebook-pagina die hij eerder wel leuk vond. (KAR)