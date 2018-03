Nieuwe kaartclub in café 't Smiske 23 maart 2018

In café 't Smiske in Pellenberg huist er sinds het begin van dit jaar een nieuwe kaartclub, die elke zondagavond 'wiezen' speelt. De club telt momenteel al 24 leden, maar nieuwe leden zijn nog welkom. Er is geen lidgeld, maar een avond kost 10 euro, waarin 4 consumpties inbegrepen zijn. Een competitie omvat 10 speeldagen, de winnaar krijgt 100 euro, de tweede 50 euro en de derde 25 euro, dit alles in waardebonnen bij de plaatselijke handelaars. De nieuwe competitie gaat van start in september en loopt tot december. Het bestuur bestaat uit voorzitter Paul Janssens, ondervoorzitter René Appelthans, secretaris Marc Vanleuven en P.R. André Verhoeven. Voor meer info contacteer dre.verhoeven@ hotmail.com.





(SVDL)