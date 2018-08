Nieuw tijdperk voor Open VLD NA AFSCHEID FREDDY VRANCKX HAALT PARTIJ EDDY LALOU BINNEN BART MERTENS

11 augustus 2018

02u34 0 Lubbeek Open VLD Lubbeek is na het onverwachte afscheid van kopstuk en voormalig burgemeester Freddy Vranckx toe aan een nieuw tijdperk. De frisse politieke wind moet onder meer komen van Eddy Lalou.

Voor de leden van Open VLD Lubbeek was het donderdagavond D-day. Zij moesten het licht op groen zetten voor de volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.





Geen onbelangrijke taak, want na het onverwachte afscheid van boegbeeld en voormalig burgemeester Freddy Vranckx staat Open VLD Lubbeek voor een nieuw tijdperk. Nog voor dat afscheid werd advocate Pascale Alaerts uit Linden al aangekondigd als lijsttrekker, al bleef Vranckx toen nog wel op post als nummer twee.





De gezondheidstoestand van zijn vrouw verplichtte hem echter om vroegtijdig de gemeentepolitiek te verlaten met grote uitdagingen in het licht van 14 oktober voor zijn partij tot gevolg.





Brede ervaring

Ondertussen is er duidelijkheid en werd de lijst voor de verkiezingen donderdagavond goedgekeurd. De precies volgorde werd nog niet bekend gemaakt, maar naast kopvrouw Pascale Alaerts is Eddy Lalou de meest opvallende nieuwkomer in de top vijf.





"Eddy Lalou is voorzitter van de in 2016 opgerichte Unizo Lubbeek en ook voorzitter van de Lubbeekse basketbalclub. Met Lalou in huis voegen we een brede ervaring in het bedrijfsleven toe aan onze lijst", zegt Enrico Leenknecht, voorzitter van Open VLD Lubbeek. "Eddy zal in de top vijf van de lijst staan en is een echte versterking. Eerder was al bekend dat andere ondernemers, zoals Vlaams parlementslid Daniëlle Vanwesenbeeck (zaakvoerder van Mastermail in Wilsele, nvdr) en Nick Janssens (zaakvoerder van TJL Events in Lubbeek, nvdr) een prominente plaats op de lijst krijgen. Met deze ondernemers hebben we een sterk economisch programma uitgewerkt, met aandacht voor het versterken van de dorpskernen en de organisatie van een wekelijkse markt in Lubbeek."





Stevige concurrentie

Eddy Lalou zelf is ook een tevreden man. "De vernieuwing van de ploeg in Lubbeek werkt aanstekelijk. Het is mijn ervaring dat de Lubbeekse handelaars meer betrokken willen worden bij het lokale beleid en er mee hun schouders willen onder zetten om meer dynamiek te brengen. Ik wil me in het bijzonder inzetten voor het economisch en sportbeleid." Of de nieuwe lijst de partij opnieuw in de coalitie zal brengen, hangt uiteraard af van de kiezer. Met Theo Francken op nummer één bij N-VA hebben ze alvast een stevige tegenstander voor de verkiezingen, die na de stembusgang wel eens een medestander zou kunnen worden in de onderhandelingen voor de nieuwe coalitie.