Nieuw mobiliteitsplan moet zware vrachtwagens uit centrum weren 30 januari 2018

Burgemeester Tania Roskams (N-VA) heeft laten weten dat vrachtwagens die zwaarder zijn dan vijf ton, niet meer door het centrum voor Lubbeek mogen rijden. Dat is een van de pijlers van het nieuwe mobiliteitsplan.Op dit moment is de gemeente een verbod aan het uitwerken voor vrachtwagens boven de vijf ton. Veel vrachtwagenchauffeurs gebruiken nu sluipwegen door Lubbeek om zo van de E314 naar de E40 te rijden, en omgekeerd. Niet per se bewust, volgens burgemeester Roskams, maar soms ook zo omdat de gps de bestuurders zo leidt. "Met een mobiliteitsplan waar vrachtwagens niet meer door de zone 50 mogen, zou dit opgelost moeten zijn", klinkt het. (ADPW)