Motorrijder gewond naar ziekenhuis na crash tegen muur 04 augustus 2018

02u32 0

Op de Bollenberg in Lubbeek crashte donderdagmiddag een motorrijder tegen de muur van een woning. De man zou achtervolgd geweest zijn door twee politiecombi's en verloor door de hoge snelheid de controle over het stuur in een bocht.





Ook na de botsing probeerde de man de politie te ontvluchten. Zij konden hem echter vatten in een veld. De motorrijder werd naar het ziekenhuis overgebracht. (ADPW)