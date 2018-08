Lubbeek zet camera's op vuilniswagens 23 augustus 2018

02u30 0 Lubbeek Minister Philippe Muyters (N-VA) keurde zopas een subsidie van 200.000 euro goed voor een opmerkelijk proefproject in Lubbeek. Via cameratechnologie die wordt gemonteerd op vuilniswagens zal het wegennet in de gemeente worden geïnspecteerd op eventuele gebreken.

Minister Philippe Muyters (N-VA) selecteerde in totaal 21 projecten na zijn 'City of Things-call' om slimme technologie toe te passen in onze steden en gemeenten. Via spitstechnologie kunnen volgens de minister heel wat maatschappelijke uitdagingen op lokaal vlak worden aangepakt. In onze regio is een proefproject met '3D Time-of-Flight camera' in Lubbeek opmerkelijk. Meer concreet wordt Lubbeek de pilootgemeente om die veelbelovende technologie te gaan gebruiken voor de inspectie van de wegen. En niet met een drone of een speciaal cameravoertuig maar wel met...vuilniswagens. Minister Muyters steunt het project -een samenwerking met onder meer Ecowerf- met een subsidie van 200.000 euro.





"Dat klopt", zegt waarnemend burgemeester Tania Roskams (N-VA) die Theo Francken vervangt in Lubbeek. "Het is de bedoeling om de vuilniswagens te voorzien van een speciaal camerasysteem. De keuze voor vuilniswagens is logisch want die passeren overal in de gemeente. Op die manier kunnen we efficiënt de eventuele problemen op de Lubbeekse wegeninfrastructuur in kaart brengen. Van een putje in de weg tot een verzakking...de camera's zullen alle eventuele problemen registreren en zo kunnen we snel reageren om het probleem op te lossen. Momenteel rijden onze technische diensten rond in de gemeente om eventuele problemen op te sporen of krijgen via de burger een melding. Dankzij dit pilootproject kunnen de mensen van onze technische diensten zich bezighouden met andere taken. Je mag het opsporen van problemen op het wegennet niet onderschatten. Lubbeek telt zo'n 300 kilometer aan wegen dus dit proefproject is zeker op haar plaats in onze gemeente." (BMK)