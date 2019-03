Lubbeek gaat minder energie verbruiken Bart Mertens

07 maart 2019

11u30 0 Lubbeek Het Lubbeekse gemeentebestuur trekt volop de ecologische kaart. Daarmee wordt het beleid van schepen van Duurzaamheid Geert Bovyn (N-VA) tijdens de vorige coalitie voortgezet. “We gaan werk maken van meer duurzaamheid in de gemeentelijke gebouwen en burgers informeren over hoe zij hun steentje kunnen bijdragen”, zegt burgemeester Theo Francken (N-VA).

Tijdens de vorige legislatuur bewandelde Lubbeek al het pad van de duurzaamheid. Onder toenmalig schepen van Duurzaamheid Geert Bovyn (N-VA) werd er onder meer een mini-ecologische opendeurdag georganiseerd en kwam er ook een echte ‘Benovatiecoach’ om de Lubbekenaren tips te geven over duurzaam (ver)bouwen. Ook de ‘Klimaatmobiel’ hield halt in de gemeente. Deze legislatuur gaat Theo Francken (N-VA), burgemeester en bevoegd voor Duurzaamheid verder op de ingeslagen weg. In februari organiseerde de gemeente al een infomoment over het oprichten van een duurzame energiecoöperatie. Vandaag nodigt Theo Francken dan weer elke Lubbekenaar uit op een infosessie over duurzame groepsaankopen. “Tijdens deze infosessie krijgt men meer info over de aanpak, mogelijke premies en leningen. Er wordt onder meer gesproken over hoogrendementsglas, muurisolatie, fotovoltaïsche zonnepanelen en dak- en zoldervloerisolatie.”

Libbeke

Het gemeentebestuur kijkt ook in eigen boezem. Zo is men vast van plan om de gemeentelijke gebouwen in Lubbeen duurzamer te maken met de focus op minder energieverbruik. “De doelstelling is om de totale kost voor energie én exploitatie van gemeentelijke sites te minimaliseren door de gebouwen duurzamer te maken in energieverbruik, onderhoud en beheer. Het gaat hierbij om de volgende gemeentelijke gebouwen; OCMW-Lokale dienstencentrum, GBS Linden, het gemeentehuis, turnzaal Pellenberg, de bibliotheek en feestzaal Libbeke”, aldus Theo Francken.

Schepen van Patrimonium Davy Suffeleers (N-VA)vult aan: “Niet enkel informeren maar ook het goede voorbeeld geven is van groot belang. Daarom gaan we als gemeente een samenwerking aan volgens een Onderhoud en Energie Prestatie Contract (OEPC) waarbij een dienstverlener maatregelen ter verbetering van de energie-efficiëntie levert. Concreet betekent dat ‘minder verbruik, minder kosten’. Samen met onze inwoners blijven we werk maken van een duurzaam en beter Lubbeek.”