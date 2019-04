Lindense Wielervrienden ontvangen 99 renners voor hun koers Stefan Van de Weyer

13 april 2019

23u04 0 Lubbeek WSC De Lindense Wielervrienden mochten 99 vertrekkers ontvangen voor hun eerste van twee wedstrijden voor elites zonder contract en beloften. Deze Ereprijs Immo 3000 lokte ook enkele honderden toeschouwers.

Zij zagen hoe eerstejaarsbelofte en winnaar Kiano Brusseleers uit Nossegem in de laatste kilometers met latere tweede Nils Heyns uit Lint en de Brit Matthew Lewis van elf andere koplopers weg reden. Thuisrenner Martijn Henneau zat even in de kopgroep en werd finaal 25ste. Voorzitter van De Lindense Wielervrienden, Hubert Vermaelen (in fluogeel hesje), was achteraf tevreden over zijn steeds populaire wedstrijd. Hun volgende koers vindt plaats op woensdag 31 juli, opnieuw met start en aankomst aan café De Witpen in de Gemeentestraat.