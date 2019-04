Jubileumviering harmonieorkest Willen Is Kunnen ADPW

02 april 2019

17u44 0

Op zaterdag 6 April om 19 uur viert het Koninklijk Harmonieorkest Willen Is Kunnen (WIK), hun 125ste verjaardag in de parochiezaal van Pellenberg. “Tijdens het Jubileumconcert blikken wij terug op onze afgelegde muzikale weg. Een muzikale selectie van de laatste 20 jaren aangevuld met foto’s en leuke weetjes wordt het thema van deze avond. Voor het muzikale gedeelte rekenen we natuurlijk op onze dirigente, Sofie Gijsbers. Zij gaat samen met de muzikanten van WIK het concert de gepaste muzikale stemming geven”, zo klinkt het bij het bestuur van WIK.

“Voor de foto’s en leuke herinneringen is jullie inbreng van harte welkom. Heb je nog foto’s, films, anekdotes, enkele weetjes of heeft u ook nog muziek gespeeld in onze vereniging, mag je ons dit steeds laten weten via info@wik-pellenberg.be”, aldus de organisatie.

Inkomkaarten kunnen vanaf begin maart verkregen worden bij de bestuursleden en muzikanten. Een ticketje kost 8 euro. Kan je niet aanwezig zijn - maar wil je WIK toch steunen - kan dit op rekening BE26 7343 7900 0429 met vermelding ‘Steun jubileum en de naam’. Of door erelid of lid te worden van het harmonieorkest aan respectievelijk 20 of 15 euro. Vermeld in dat geval ‘lid/erelid en de naam’. Info en kaarten zijn te bekomen via info@wik-pellenberg.be.