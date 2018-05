Jos Smets en Jos Smets al decennia actief in koerswereld 15 mei 2018

De naam Jos Smets weerklinkt al decennialang in het Vlaamse wielerland. Beide naam- en streekgenoten koersten vanaf





de nieuwelingen tot bij de elites met en tegen elkaar. Jos Smets uit Nieuwrode is onder meer de voorzitter van de Wielerbond Vlaams-Brabant en van de Belgische Piste Commissie. Smets uit Lubbeek is bij het VP Consulting - Zannata CT mecanicien en trouwe steun en toeverlaat van de renners.





(SVDL)