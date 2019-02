Inwoners Lubbeek krijgen voorrang om sociale woning te huren Bart Mertens

27 februari 2019

13u00 0 Lubbeek Het Lubbeekse gemeentebestuur werkt verder aan de opgelopen achterstand in het sociaal woonbeleid. Nog deze legislatuur komen er 94 sociale huurwoningen in project ‘Hazeput’. “Voorrang voor mensen met een lokale binding is wenselijk om de Lubbekenaren de kans te geven om in de eigen gemeente te kunnen blijven wonen”, zegt burgemeester Theo Francken (N-VA).

De Lubbeekse gemeenteraad keurde zopas het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen goed. Dat reglement werd opgesteld door de gemeente en het OCMW in nauw overleg met woonbeleidsdeskundigen van Hartje Hageland. Zoals verwacht worden er lokale accenten gelegd in de toewijzing van sociale (huur)woningen. Of met andere woorden: kandidaten met een lokale binding krijgen voorrang.

Voorrangsregels

Burgemeester Theo Francken (N-VA) is tevreden met het resultaat. “Ik ben zelf geboren en getogen in Lubbeek. Als Lubbekenaar en als burgemeester vind ik het belangrijk dat er kansen worden gegeven aan mensen uit Lubbeek om te kunnen blijven wonen in hun eigen gemeente. Ik ben dan ook tevreden dat de gemeenteraad naast een aantal algemene voorwaarden ook een aantal lokale voorrangsregels heeft vastgelegd. Een voorrang voor lokale binding was wenselijk. Op die manier krijgen kandidaat-huurders met een sterke band met de gemeente een kans op een huurwoning in dit project. Onze bestuursploeg toont zo haar sociaal gelaat voor de Lubbekenaren die het moeilijker hebben.”

Woonproject Hazeput

Voor schepen van Wonen Pieter Verheyden is het belangrijk dat Lubbeek verder werk maakt van de opgelopen achterstand in het sociaal woonbeleid. “Eén van de elementen in een daadkrachtig woonbeleid is het recht van iedereen op een betaalbare woning, of je die nu koopt of huurt”, klinkt het. “Tijdens de vorige legislatuur kwam er na jarenlange stilstand eindelijk aandacht voor een sociaal woonbeleid in Lubbeek. Met het sociale woonproject ‘Hazeput’ zal de gemeente deze legislatuur in verschillende fases 94 sociale huurwoningen realiseren. Ik ben als schepen tevreden dat ik de realisatie van dit project mee in goede banen kan leiden.”