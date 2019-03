Infoavond over buurtinformatienetwerken ADPW

06 maart 2019

18u30

De gemeente Lubbeek organiseert op woensdag 3 april een infoavond over buurtinformatienetwerken (BIN) in feestzaal Libbeke. Dat gebeurt van 20 tot 21.30 uur. Om 20 uur geeft burgemeester Theo Francken (N-VA) een inleiding voor de rest van de avond. Om 20.15 uur geeft korpschef Walter Vranckx een woordje uitleg. Nadien is het de beurt aan hoofdinspecteur David Tailleur, teamleider wijk en coördinator BIN in de politiezone Lubbeek.