Indrukwekkend: Lubbeekse kinderen besparen bijna 4 miljoen liter water Bart Mertens

26 maart 2019

16u30 0 Lubbeek Van een straffe prestatie voor het milieu gesproken. De leerlingen van de Lubbeekse scholen namen deel aan Wereldwaterdag en zamelden gebruikte T-shirts - 1.392 in totaal - in om ze vervolgens een tweede leven te schenken. Dat levert een besparing op van bijna 4 miljoen liter water.

De 1.392 kledingstukken van de kinderen zullen een tweede leven krijgen via de Kringloopwinkel. Dat levert een aanzienlijke waterbesparing op. De productie van één T-shirt vergt 2.700 liter water en bijgevolg levert de actie van de schoolgaande jeugd een besparing op van liefst 3.758.400 liter water op.

Lubbeek draagt effectief bij tot een beter milieu én klimaat. Niet door te drammen, wel door ons gezond verstand te gebruiken Burgemeester Theo Francken (N-VA)

“Lubbeek draagt effectief bij tot een beter milieu én klimaat”, zegt de fiere burgemeester Theo Francken. “Niet door te drammen, wel door ons gezond verstand te gebruiken en door pedagogisch verantwoord te werken aan het ecologisch bewustzijn van onze jeugd.”

Francken liet zich de afgelopen weken kritisch uit over de klimaatspijbelaars. “Groen, PVDA en sp.a gingen gewoon lekker mee spijbelen. Basisscholen werden gemobiliseerd. Sommige ouders wisten amper waarover het ging en veel leerlingen al helemaal niet. Zonder enige terughoudendheid werden 8-jarige kinderen voor de kar gespannen. Koepels en het ministerie vonden het ook ‘supertof’ en lieten begaan. Een genuanceerder standpunt tegenover het gespijbel had niet misstaan. Ik kon me de afgelopen weken niet van de indruk ontdoen dat de leerlingen -meer dan uit eigen beweging- op sleeptouw werden genomen door het activistische deel van het leerkrachtenkorps. De politieke neutraliteit was vaak zoek. Het gros van de ouders vindt het nu wel welletjes geweest. Onze Vlaamse nuchterheid neemt nu terug de bovenhand in de strijd voor een gezonde planeet.”