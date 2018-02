Inbrekers viseren vissersclub VIERDE INBRAAK IN AMPER TWEE JAAR VOORAL ALCOHOL GESTOLEN EN VEEL SCHADE ANDREAS DE PRYCKER

13 februari 2018

02u36 0 Lubbeek Bij de 'Fishingclub' in Pellenberg zijn ze het grondig beu. Onlangs werd er voor de vierde keer in minder dan twee jaar tijd ingebroken. De dieven namen heel wat drank en voeding mee en beschadigden ook heel wat andere spullen in het clubhuis van de vissersclub. Door de vele inbraken heeft voorzitter Gino Menten (41) camera's geplaatst. Eén van de daders is alvast herkenbaar aan een opmerkelijke tattoo op zijn hand.

Inbrekers hebben vorige week hun slag geslagen in het clubhuis van de 'Fishingclub', aan het Nederblok in Pellenberg.





"In de nacht van woensdag op donderdag, omstreeks 1 uur 's nachts, hebben ze hier ingebroken. De dieven probeerden eerst de deur in te trappen, maar toen dat niet lukte, kwam de smalste van de twee door de ruit naar binnen. Hij kon dan de deur voor zijn dikkere kompaan openen. De twee inbrekers, allebei perfect Nederlandstalig, namen 13 bakken Stella Artois, 3 bakken Duvel en een bak Hoegaarden Rosé mee. Daarnaast werd er ook nog heel wat chips meegenomen", vertelt voorzitter Gino Menten (41) uit Bunsbeek. Maar daar bleef het niet bij. De inbrekers beschadigden het interieur van het clubhuis en lieten heel wat wanorde achter.





Rustig gegeten

"Heel de vloer lag vol met rommel. Die inbrekers achtten het blijkbaar zelfs nodig om de hele vloer vol te gieten met azijn en olijfolie. Ze hebben ook nog duchtig naar geld gezocht, maar wij bewaren hier geen geld. Ze namen trouwens goed hun tijd. Ze hebben rustig drie drankjes, drie chipsen en drie Bifiworsten verorberd. De twee werden vermoedelijk geholpen door een derde, die in de wagen op de uitkijk bleef staan", meent Menten, die de politie op de hoogte stelde van de feiten. Zij onderzoeken de zaak. Ook het gerechtelijk labo kwam ter plaatse om sporenonderzoek uit te oefenen. "Zij hebben twee soorten voetafdrukken en bloedsporen gevonden. Vermoedelijk is één van hen beginnen bloeden toen hij via het raam naar binnen kwam", klinkt het.





Camera's

Het is lang niet de eerste inbraak in het clubhuis van de vissersclub. "Op twee jaar tijd hebben ze hier nu toch al vier keer ingebroken. Vorig jaar werd onze grasmachine en onze bosmaaier gestolen. Daarna hebben we besloten om camera's te plaatsen. Enkele maanden geleden hebben we enkele Polen betrapt die 's nachts in onze vijver aan het vissen waren. Toen heeft de politie ook een gestolen wagen aangetroffen. En enkele jaren geleden is hier zelfs eens iemand binnengebroken die kippenpootjes heeft klaargemaakt in de friteuse. Die persoon liet zelfs een briefje achter met daarop de boodschap dat hij persoonlijke problemen had en die kippenpootjes wel zou terugbetalen. Maar daar hebben we nooit iets meer van gehoord", lacht Menten. Met deze inbraak kan hij echter minder lachen.





"Het moet maar eens gaan gedaan zijn. Daarom hoop ik dat er mensen de daders herkennen op mijn camerabeelden. Ze mogen mij altijd iets sturen via Facebook, of de politie verwittigen", besluit Menten vastberaden.