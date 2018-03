Inbrekers die gevat werden in Pellenbergstraat blijven aangehouden 10 maart 2018

02u27 0

De politie van Lubbeek heeft op zondagnamiddag 4 maart een verdacht voertuig achtervolgd en tegengehouden in de Pellenbergstraat in Lubbeek. De politiemensen herkenden het als het voertuig dat betrokken was bij een inbraak op woensdag 28 februari in Bierbeek. Ook een van de passagiers van het voertuig werd herkend van een andere inbraak in Bierbeek op dezelfde dag. Van deze inbraak bestonden camerabeelden. Toen hij merkte dat de politie hen in de gaten had, vluchtte de bestuurder van de auto weg. Tijdens de achtervolging ging de bestuurder spookrijden, negeerde hij een rood licht en reed hij twee banden van zijn wagen stuk. Aan het kruispunt van de Tiensesteenweg met de Pellenbergstraat reed hij de zijspiegel af van een auto die aan de lichten stond te wachten. In de Pellenbergstraat kwam de auto uiteindelijk tot stilstand. In de auto lagen onder andere een koevoet, werkhandschoenen en meerdere schroevendraaiers. De vier inzittenden werden gearresteerd en verhoord door de politie. De twee jongste inzittenden, een minderjarige jongen en een minderjarig meisje, waren gezien op de camerabeelden van de inbraak in Bierbeek op 28 februari. Het meisje erkende haar aandeel hierin. Het parket dagvaardde hen onmiddellijk voor de jeugdrechtbank in toepassing van het snelrecht. De twee meerderjarige inzittenden, een vrouw van ongeveer 35 jaar en een man van 23 jaar, werden op dinsdag 6 maart voor de onderzoeksrechter in Leuven geleid op verdenking van diefstal met braak en bendevorming. De twee volwassenen werden aangehouden en verschenen vandaag voor de raadkamer. De raadkamer bevestigde hun aanhouding. (ADPW)