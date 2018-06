Hubert organiseert al 34 jaar koersen 26 juni 2018

02u39 0

Koersorganisator Hubert Vermaelen (78) uit Korbeek-Lo organiseert al 34 jaar koersen in Linden. Zijn Lindense Wielervrienden werden in 1983 opgericht, in 1984 organiseerden ze hun eerste koers. Daarna vonden jaarlijks de koersen voor de elites z/c en beloften plaats in Linden, met start en aankomst aan Café De Witpen in de Gemeentestraat. Sinds enkele jaren is er ook een jeugd- en een elitekoers. Dit seizoen organiseert hij maar liefst vier wegwedstrijden. Tijdens de zomer volgen nog twee elitekoersen, namelijk in Lubbeek (15/07) en in Linden (01/08).





(SVDL)