Hallucinant: Mooimakers vinden autozetel en toiletpot in bos tijdens lenteschoonmaak Bart Mertens

25 maart 2019

12u30 0 Lubbeek Mooimakers is opnieuw in het land voor de grote lenteschoonmaak. Ook in Binkom gingen een dertigtal vrijwilligers aan de slag. Wat ze vonden in het bos is behoorlijk hallucinant.

Ondanks de verhoogde aandacht voor het milieu blijft zwerfvuilnis een groot probleem in Vlaanderen. Project Mooimakers blijft de problematiek op de agenda zetten en roept elke lente vrijwilligers op om in hun gemeente een grote schoonmaak te organiseren. In Binkom gingen afgelopen weekend een dertigtal vrijwilligers aan de slag. Ook de derde- en de vierdejaars van basisschool De Stip gingen al op zoek naar zwerfvuil.

Van autozetel tot toiletpot

“Je hebt de traditionele blikjes, sigarettenpeuken en plastic flesjes, maar de Binkomse natuur wordt ook vervuild door grotere voorwerpen die je niet in een bos zou mogen tegenkomen”, zegt schepen Davy Suffeleers (N-VA). “Zo vonden de vrijwilligers onder meer een autozetel, een halve tuintafel, een bureaustoel en zelfs een toiletpot. Een hallucinante buit.”

Om de ernst van de problematiek aan te tonen, beslisten de inwoners van Binkom om al het ingezamelde afval op één plaats aan de Meenselstraat te verzamelen. “Jaar na jaar hopen de vrijwilligers dat ze geen volgende inzamelactie meer hoeven te organiseren, helaas toont de realiteit aan dat dergelijke acties nog vaak herhaald zullen moeten worden. Gelukkig kunnen we rekenen op bijzonder gemotiveerde vrijwilligers in Binkom”, besluit Suffeleers.