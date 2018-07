Groen stelt lijst voor 10 juli 2018

Groen Lubbeek heeft zijn kandidatenlijst voorgesteld. Werner Boullart voert de lijst aan. "De lijst sluit dan weer af met provincieraadslid Ann De Martelaer. Andere sterkhouders zijn Liesbeth Smeyers, Fons Creuwels, Sarah Delanoeije, Pieter Pardaens en Gerda Van Hoovels. Onze kandidatenlijst is een mix van ervaren Groenen en nieuwe talenten en weerspiegelt onze diverse maatschappij", meent Boullart. "Met een sterke en volledige lijst willen we de Lubbekenaar overtuigen. De tijd is rijp voor een nieuwe kijk op wat een gemeente warm en welvarend maakt. Dat deze wens ook bij de Lubbekenaren leeft, blijkt uit het aantal inwoners dat zich afgelopen jaren bij Groen Lubbeek aansloot. Onze groep is aangegroeid tot een indrukwekkend team. We zien daarom de verkiezingen in oktober vol vertrouwen tegemoet. De kandidatenlijst en het programma liggen klaar", zegt Boullart. De vier speerpunten waarop Groen inzet zijn burgerparticipatie binnen een transparant beleid, een warme gemeente die mensen verbindt en voor mensen zorgt, een verkeersveilig Lubbeek en een duurzame gemeente boordevol natuur. Meer info op www.groenlubbeek.be. (ADPW)