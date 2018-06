Gilberte Muls trekt lijst van Lubbeek Leeft 26 juni 2018

Gilberte Muls trekt de verkiezingslijst van Lubbeek Leeft. Zes jaar geleden was Muls de initiatiefneemster voor de oprichting van de partij. Na de verkiezingen stapte Lubbeek Leeft in een coalitie met N-VA en CD&V.





Lubbeek Leeft heeft momenteel twee zetels in die meerderheid maar gaat met ambitie naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Gilberte Muls mikt naar eigen zeggen op een verdubbeling van het aantal zetels in het schepencollege. Daarmee is meteen duidelijk dat Lubbeek Leeft opnieuw mee wil besturen in de gemeente vanaf 2019.





Of dat zal kunnen met de huidige coalitie zal uiteraard van de kiezer afhangen. (BMK)