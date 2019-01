Gemeentebestuur Lubbeek kapt zieke bomen Komende jaren 400 nieuwe bomen in acht Lindense straten Bart Mertens

15 januari 2019

17u40 0 Lubbeek Burgemeester Theo Francken (N-VA) gaat de komende jaren 400 nieuwe bomen planten in een achttal straten in Linden. Dat liet hij gisteren zelf weten aan de inwoners van de betrokken straten door persoonlijk brieven met informatie in de bus te steken. “Uit een evaluatie is gebleken dat sommige bomen in zeer slechte staat verkeren. Maar we vervangen elke gekapte boom door een nieuw exemplaar”, zegt Theo Francken.

Eind vorig jaar besliste de gemeente Lubbeek om samen met de Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) een evaluatie te maken van de toestand van de bomen langs de openbare wegen in Lubbeek. Uit dat onderzoek bleek dat een deel van het bomenbestand er niet aan goed aan toe is of zelfs ten dode is opgeschreven. Burgemeester Theo Francken (N-VA): “Als gemeentebestuur zijn we bezorgd om het groene karakter van onze gemeente. Iedereen kent het mooie uitzicht van bomen die in bloei staan en ook wij als bestuur schatten de meerwaarde van mooie bomen naar waarde. Jammer genoeg bleek uit de evaluatie dat de meeste bomen op ons grondgebied in Linden problemen vertonen. Sommige bomen zijn zelfs in zeer slechte staat. Geregeld breken grote takken af wat de veiligheid uiteraard niet ten goede komt. Bovendien vertonen sommige exemplaren schimmel- en kankervorming.”

Burgemeester Theo Francken trok zopas zelf de straat op om de inwoners van de betrokken buurten op de hoogte te brengen van de naderende bomenkap. “Mensen zien niet graag bomen verdwijnen maar deze ingreep is noodzakelijk. Als burgemeester vind ik het belangrijk om de inwoners goed te informeren over het waarom van de bomenkap. Daarom gingen we persoonlijk brieven met extra informatie verdelen in de brievenbussen van de mensen.”

Wortels

Schepen van Openbare werken Davy Suffeleers (N-VA) vult aan: “Het vervangen van deze bomen werd in samenspraak met VVOG goedgekeurd. Het gaat meer concreet om bomen in de Lijsterdreef maar ook over zieke bomen in onder meer de Lindestraat (77 bomen, nvdr), Rozenveldstraat (55, nvdr), Veldroos (17, nvdr), Klimroos (6, nvdr), Vedelweg (66, nvdr) en Koetsiersweg (72, nvdr). In de Zandveldstraat en de Heidebloemstraat gaat het in totaal over 38 bomen. In al die straten zullen tijdens deze legislatuur de bomen vervangen worden door echte laanbomen.”

De eerste stappen in de Lijsterdreef om deze bomen te verwijderen zijn ondertussen al genomen. “De bomen werden teruggesnoeid tot op de stam”, zegt burgemeester Francken. “In de loop van de winter zullen de overgebleven stammen worden verwijderd en de wortels worden uitgefreesd. Daarna volgt de aanplanting van nieuwe bomen. We hebben hiervoor een budget van 20.000 euro voorzien.” Over welke soort bomen is nog geen uitsluitsel. De keuze zal gemaakt worden in overleg met VVOG. Er zal rekening worden gehouden met de plaats, het onderhoud en de levensverwachting van de bomen.