Frigo in brand na defect Stefan Van de Weyer

29 januari 2019

14u22 0

Op de Jachthoorn in Lubbeek vatte maandag een frigo vuur. Gelukkig bleef de schade beperkt tot de keuken van de woning. De bewoners merkten dat de koelkast in lichterlaai stond en belden de brandweer. Zij kregen het vuur snel onder controle. Bij het voorval vielen geen gewonden. De schade bleef beperkt tot roetschade in de keuken. Aan de oorzaak van het brandje lag meer dan waarschijnlijk een technisch defect.