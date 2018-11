Freddy Vranckx ereburgemeester van Lubbeek Bart Mertens

28 november 2018

21u30 0 Lubbeek Voormalig burgemeester Freddy Vranckx kreeg zopas de titels van ereschepen en ereburgemeester op de gemeenteraad in Lubbeek. Vranckx (Open Vld) zit meer dan 30 jaar in de Lubbeekse politiek en was 12 jaar lang burgemeester. “Samen met Open Vld kon ik veel realiseren voor de burgers van Lubbeek. Daar ben ik dankbaar voor”, aldus Freddy Vranckx.

Feest in het Lubbeekse gemeentehuis want voormalig burgemeester Freddy Vranckx (Open Vld)werd gehuldigd. Niet één keer maar zelfs twee want Vranckx kreeg zopas de titels ereschepen en ereburgemeester. Voor Freddy Vranckx is het een eer om gevierd te worden in zijn geliefde Lubbeek. “Ik ben bijzonder dankbaar dat ik meer dan 30 jaar lang het verschil mee mocht maken in onze gemeente. Samen met de inwoners en samen met mijn partij Open Vld kon ik een mooi politiek verhaak schrijven met veel realisaties.”

Hartprobleem

Toen Freddy Vranckx (62) op het politieke toneel verscheen, was hij meteen een stemmenkanon. Hij werd tweede schepen en daarna eerste schepen om vervolgens in 2000 de burgemeesterssjerp binnen te halen. Dat bleef hij twaalf jaar lang waarna Theo Francken (N-VA) de partij van Vranckx naar de oppositie verwees. Vranckx bleef strijdvaardig maar kondigde op 1 april geheel onverwacht aan dat hij meteen stopte met politiek omwille van een hartprobleem dat was vastgesteld bij zijn echtgenote. “Sommige dingen in het leven overstijgen de politiek. Het was een moeilijke maar de juiste beslissing”, aldus Freddy Vranckx.