Francken verrast oud-burgemeester Vranckx op laatste gemeenteraad 31 mei 2018

02u52 0 Lubbeek Oud-burgemeester Freddy Vranckx (62) heeft gisteravond van burgemeester Theo Francken (N-VA) een cadeautje gekregen ter gelegenheid van zijn laatste gemeenteraad ooit.

De liberale ex-burgemeester van Lubbeek kondigde onlangs aan om na meer dan 30 jaar uit de politiek te willen stappen. "Bij mijn echtgenote is een hartprobleem vastgesteld. Hoewel het niet levensbedreigend is, doet het je wel nadenken. Sommige dingen overstijgen de politiek", klonk het enkele maanden geleden.





Freddy kreeg van Francken een miniatuurwagen cadeau. Meer bepaald ging het om een Jaguar MK, een echte oldtimer zoals Freddy er ook eentje zou hebben. Francken betreurde het vertrek van Vranckx en had enkel maar woorden van lof. "Er is een schokgolf door de gemeente gegaan toen de mensen hoorden dat Freddy stopte met politiek."





Met het vertrek van Vranckx verliest Open Vld Lubbeek haar boegbeeld. Vranckx blijft wel actief als zaakvoerder van zijn elektrozaak Sound & Vision Projects.





(ADPW)