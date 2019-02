Foxy mag niet naar oude baasjes, oordeelt Dierenwelzijn ADPW

15 februari 2019

Foxy, het vosje dat vastgebonden aan een omheining werd gevonden in Lubbeek, mag niet terug naar zijn baasjes. Dat heeft de Federale Overheidsdienst Dierenwelzijn laten weten. Tom en zijn familie brachten Foxy twee jaar lang groot nadat ze hem hadden gevonden bij graafwerken aan hun huis. Foxy was toen enkele dagen oud en zijn mama en een ander jong vosje lagen dood naast hem. Vorige week werd hij vastgeketend aan een hek in de buurt van de Oude Baan in Pellenberg teruggevonden, een heel eindje van de Happyland waar zijn baasjes vlakbij wonen.

Niet op positieflijst

In 2009 werd er een lijst opgemaakt waarop de dieren staan die zonder vergunning door particulieren mogen gehouden worden. “De vos staat niet op die positieflijst, tenzij hij al van voor 2009 gehouden werd. Maar dat is niet het geval. En eerlijk gezegd, het is ook niet de bedoeling om een vos te houden. Dat is geen huisdier. Stel dat je dit tolereert, kan iedereen binnenkort een vos als huisdier nemen”, zo vertellen ze bij het natuurhulpcentrum in het Limburgse Opglabbeek.

Nu wordt er gekeken of het dier terug wild kan gemaakt worden. Dan wordt het terug vrijgelaten in de natuur. Anders kan het eventueel in een park gebruikt worden om aan te tonen hoe vossen leven.