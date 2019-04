FC Binkom opent rouwregister voor Paul Severs: “We zullen zijn sfeervolle optredens nooit vergeten” Bart Mertens

12 april 2019

13u00 0 Lubbeek Paul Severs was een graag geziene gast op Binkom-kermis. Liefst veertien jaar op rij stond de overleden schlagerzanger er op het podium. “Ook dit jaar stond Paul op ons programma…Op zondag 14 april kan iedereen een rouwregister tekenen in de voetbalkantine”, zegt Marc Veuchelen, voorzitter van FC Binkom.

Dat charmezanger Paul Severs erg gemist zal worden in Vlaanderen werd de voorbije dagen al duidelijk. Overal worden er initiatieven genomen om de overleden zanger te herdenken. Zo ook bij voetbalclub FC Binkom. “Paul stond de voorbije veertien jaar elke keer op het podium van Binkom-kermis”, vertelt Marc Veuchelen, voorzitter van FC Binkom. “Hij was bijzonder graag gezien en ook dit jaar keken we uit naar zijn optreden. Paul zou zijn jubileumeditie komen zingen maar het mag niet zijn. We willen de familie van Paul ons medeleven aanbieden via een rouwregister. Op zondag 14 april kan iedereen die dat wil tussen 14 en 18 uur het register tekenen in onze kantine in de Meenselstraat. Het rouwregister zal nadien overhandigd worden aan de familie van Paul. We zullen zijn optredens –die altijd garant stonden voor sfeer en ambiance- nooit vergeten.”