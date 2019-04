Fans Paul Severs tekenen rouwregister KAR

14 april 2019

In de voetbalkantine van Binkom hebben verschillende mensen het rouwregister van zanger Paul Severs getekend. De schlagerzanger stond veertien jaar op rij op het podium van Binkom-kermis. Dat was dit jaar niet anders geweest. “Als je 14 jaar lang een klepper als Paul Severs op je programma hebt staan, kan je niet anders dan hem waardig vervangen. Ondertussen hebben we bevestiging dat Willy Sommers zal optreden”, zegt Marc Veuchelen, voorzitter van FC Binkom. “We moeten Paul enorm bedanken, want hij heeft veel voor ons betekend. Ik heb dat ook in het rouwregister geschreven. Elk jaar hadden we meer en meer volk door hem op Binkom-kermis. Hij zorgde altijd voor veel ambiance en hij deed het met plezier. In zijn contract stond altijd dat hij 45 minuten moest optreden, maar daar zag Paul niet naar. Na elk optreden bevestigde hij altijd voor het jaar nadien. Een groot gemis”, aldus de voorzitter. Die zal het rouwregister deze week aan de familie van Severs overhandigen en iemand afvaardigen om de begrafenis bij te wonen.