Eerste ondergrondse glascontainers in Linden Bart Mertens

22 januari 2019

15u55 0 Lubbeek Het Lubbeekse gemeentebestuur heeft de allereerste ondergrondse glascontainers in gebruik genomen. De glascontainers moeten sluikstorten aan banden leggen en wel op de parking aan de kerk in Linden.

Burgemeester Theo Francken (N-VA) herhaalde al herhaaldelijk dat het nieuwe bestuur nog meer werk wil maken van een propere openbare ruimte. Om die doelstelling waar te maken, is nu een eerste stap gezet met de ingebruikname van de allereerste ondergrondse glascontainers. “We streven naar een propere omgeving”, klinkt het. “De eerste ondergrondse glascontainers in onze gemeente zijn nu officieel in gebruik genomen op de parking van de kerk in Linden. De beide containers -één voor wit glas en één voor gekleurd glas- hebben een inhoud van 4 m³. Ze zullen twee keer per week worden geledigd. We hopen zo het sluikstorten aan de glasbollen te bestrijden. Ook in de andere deelgemeenten worden er in de toekomst ondergrondse glascontainers geplaatst.”