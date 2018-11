Drie jaar cel voor hardnekkige druggebruiker KAR

22 november 2018

12u49 0 Lubbeek Een 31-jarige man uit Lubbeek is veroordeeld tot 3 jaar cel voor drugsfeiten. Pieter P. gaf niet alleen toe dagelijks speed, GHB of ketamine te gebruiken maar de drugs ook te verkopen.

Tijdens een huiszoeking in 2017 werden er bij de dertiger drugs aangetroffen, al ging het eerder om kleine hoeveelheden. Terwijl de agenten de drugs controleerden, slaagde P. er zelfs in om nog een portie GHB op te drinken. Tijdens de zoeking werd ook een stroomstootwapen in de vorm van een zaklamp gevonden. Uit de uitlezing van zijn gsm bleek dat hij de drugs leverde en daarbij soms grote hoeveelheden aanbood, zoals tien liter GHB. Op 18 maart dit jaar werd P. nog gecontroleerd door de politie. Toen viel er een leeg buisje met een stroperig restant uit zijn broekspijp. Voor weerspannigheid werd de dertiger vrijgesproken. P. werd in 2009 een eerste keer veroordeeld voor inbreuken op de drugswetgeving. Bij de laatste feiten bevond hij zich in bijzondere staat van herhaling. De rechter tilde bijzonder zwaar aan het feit dat P. zonder scrupules speed dealde aan iemand met een zwaar psychische problematiek. Zijn vriendin Joke S. werd ook veroordeeld voor drugs, weerspannigheid en diefstal. De twintiger kreeg na verzet een probatiestraf van twee jaar. Haar vriend werd veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar en 8.000 euro boete, waarvan 3.000 euro effectief. De celstraf is voor de helft met probatie-uitstel. Als voorwaarde moet P. de drugs afzweren en zich verder laten begeleiden.