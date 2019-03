Daniëlle Vanwesenbeeck krijgt 4de plaats Bart Mertens

12 maart 2019

18u15 0 Lubbeek Vlaams Parlementslid Daniëlle Vanwesenbeeck krijgt voor de verkiezingen van 26 mei de 4de plaats op de Kamerlijst van Open Vld. Het parlementslid uit Lubbeek kwam in het Vlaams Parlement in 2017 toen ze er Gwendolyn Rutten verving als opvolger.

Daniëlle Vanwesenbeeck maakte de sprong naar de actieve politiek door in 2014 op de eerste opvolgersplaats te staan voor de Vlaamse verkiezingen. In het Vlaams Parlement vond Vanwesenbeeck snel haar plaats door dossiers aan te kaarten die pasten bij haar ervaring als onderneemster. Ze legde zich vooral toe op de thema’s binnen de commissie Economie, Werk en Ondernemerschap. “Veel ondernemers liggen wakker van simpele procedures en niet van de zoveelste subsidie. Daar heb ik de laatste jaren sterk op ingezet” aldus Vanwesenbeeck. Voor de komende verkiezingen kiest Vanwesenbeeck bewust voor de Kamerlijst. “Ik wil steeds politiek een beleid voeren vanuit de praktijk en met de voeten op de grond. In het federaal parlement kan ik veel betekenen voor het bedrijfsleven en voor iedereen die ondernemend in het leven staat.”