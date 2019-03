Dan toch groen licht voor wijncentrum van Urbain Vandeurzen in Linden. Maar het wordt wel een mini-versie van het originele ontwerp… Bestendige deputatie keurt nieuw ontwerp goed Bart Mertens

26 maart 2019

17u45 0 Lubbeek De provincie Vlaams-Brabant geeft groen licht voor het ondertussen beruchte wijncentrum van Urbain Vandeurzen in Linden. Het beroep van omwonenden en organisaties zoals Natuurpunt is dus van de tafel geveegd. Opmerkelijk: het volume van het gebouw wordt herleid tot een vierde in vergelijking met de originele plannen van Vandeurzen. “We knopen terug aan bij een smaakvolle traditie”, reageert burgemeester Theo Francken.

Ondernemer Urbain Vandeurzen keek voor de zoveelste keer aan tegen een beroepsprocedure die zijn plannen voor een wijncentrum in Linden kon dwarsbomen. Omwonenden en organisaties zoals Natuurpunt zijn zoals bekend niet gediend met de eventuele komst van een wijncentrum aan de Nachtegalenstraat. Hoewel Vandeurzen ondertussen al toe was aan de derde versie van zijn project kwamen er nog zo’n 400 bezwaren binnen, meestal op basis van de verstoring van het open landschap. De critici verwijzen ook vaak naar het feit dat het project zich situeert in een landschappelijk waardevol gebied dat beschermd is als dorpsgezicht. “Onze beleidsmakers zijn zich steeds meer bewust van het belang van wat er in Vlaanderen nog rest aan open ruimte en groen. Laat men anno 2019 niet meer dezelfde fouten begaan die men de politici van 50 jaar geleden verwijt”, liet actiecomité Lindenslandschap begin dit jaar optekenen.

Gemengde gevoelens

Helaas voor de tegenstanders heeft de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant er anders over geoordeeld. Dat laat het gemeentebestuur van Lubbeek weten in een mededeling. “Er is een gunstig advies voor de constructie van een gebouw voor vinificatie langs de Nachtegalenstraat in Linden”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Tania Roskams (N-VA) die zich ervan bewust is dat het project omstreden is in Linden. “In Linden bestonden er inderdaad gemengde gevoelens over dit project. Zeker de eerste versie botste op veel weerstand. De aangepaste plannen zijn nu wel goedgekeurd door alle bevoegde instanties.”

Het gunstig advies van de bestendigde deputatie is gebaseerd op een aantal elementen. Ten eerste wordt het gebouw in de nieuwe plannen ingeplant in het verlengde van de woningen langs de Nachtegalenstraat. Het gebouw zal ook gedeeltelijk verborgen zijn tussen de wijngaarden. De bestendige deputatie wijst er ook op dat het volume van het wijncentrum beperkt blijft tot een vierde in vergelijking met het originele ontwerp. Verder gaat het om een volwaardig landbouwbedrijf waarvan het gedeelte horeca en de wijnproeverij plaats zullen vinden in kasteeldomein De Victorie waar het nu al wordt georganiseerd.

Het wijncentrum is in harmonie met het beschermd dorpsgezicht Burgemeester Theo Francken (N-VA)

De goedkeuring wordt uiteraard niet op gejuich onthaald bij de omwonenden en organisaties zoals Natuurpunt maar burgemeester Theo Francken (N-VA) vindt het wijncentrum van Vandeurzen een meerwaarde. “De wijnbouw in het Hageland is al vele eeuwen oud. Met deze wijnbouwsite in Linden knopen we op een duurzame wijze opnieuw aan bij een smaakvolle traditie. En dit in harmonie met het beschermd dorpsgezicht en het hoogwaardig gerenoveerd erfgoed!”