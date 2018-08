Daan Wij neemt ontslag bij Open Vld 31 augustus 2018

02u33 0 Lubbeek Op de gemeenteraad van Lubbeek heeft raadslid Daan Wij vandaag zijn ontslag uit de Open Vld fractie aangekondigd. Open Vld Lubbeek betreurt dit ontslag, maar zegt verder te gaan met de vernieuwing en zich verder volop te zullen inzetten voor een meer betrokken en bruisender Lubbeek.

"In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben we begin dit jaar de kaart van de vernieuwing getrokken. We gaan met een sterke en diverse ploeg naar de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij huidige gemeenteraadsleden Pascale Alaerts en Ivan Vanderzeypen de eerste twee plaatsen op de lijst innemen, gevolgd door enkele sterke nieuwe kandidaten, zoals Vlaams parlementslid Daniëlle Vanwesenbeeck en gekend gezicht in het verenigingsleven Eddy Lalou. Een nieuwe lijst samenstellen is nooit eenvoudig en ik betreur dat Daan nu afhaakt", zegt Enrico Leenknecht, voorzitter van Open Vld Lubbeek. "Ik betreur het ontslag van Daan, maar wil nu verder met de 22 andere kandidaten een goede campagne voeren om een beter Lubbeek, Linden, Pellenberg en Binkom voor de inwoners mogelijk te maken", zo klinkt het bij lijsttrekker Pascale Alaerts. (ADPW)