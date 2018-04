Coach voor klimaatacties 19 april 2018

De gemeente Lubbeek schakelt een klimaatmobiel in om de inwoners te informeren over energiebesparing, hernieuwbare energie en andere klimaatacties. Bert Baes, de BENOvatiecoach van IGO, reist mee en begeleidt mensen met renovatieplannen. "We willen onze inwoners graag stimuleren om hun woningen energiezuiniger te maken", zegt Geert Bovyn, schepen van Duurzaamheid in Lubbeek. "De klimaatmobiel moet hen daarbij helpen. Tegelijkertijd geven we zelf ook het goede voorbeeld door onze eigen gebouwen energie-efficiënter te maken." Op www.vlaamsbrabant.be/klimaatmobiel kan je zien wanneer de klimaatmobiel langskomt in jouw gemeente. (BMK)