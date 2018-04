Chris Dusauchoit 'ziet ze vliegen' BUURT ROND VEETEELTBEDRIJF GETEISTERD DOOR STANK EN VLIEGENPLAAG STEFAN VAN DE WEYER

09 april 2018

02u36 0 Lubbeek Twee jaar al zit Chris Dusauchoit in de nesten door zijn buurman, een kalverenkweker. Nu wordt de Holsbekenaar niet alleen geplaagd door geuroverlast, maar ook door miljoenen vliegen die op de veelvuldige plassen drijfmest en afvalwater afkomen.

Hoe idyllisch Sint-Pieters-Rode -op een steenworp van het Kasteel van Horst- dan ook, de indringende afvalgeur die er hangt, drijft vele buurtbewoners gek. Zo ook televisiepresentator Chris Dusauchoit die afgelopen weekend zijn beklag deed op Twitter. "Onze buurman heeft een verbrandingsoven gebouwd om illegaal afval op te stoken. Je ziet zijn afvalberg dagelijks groeien. En het veeteeltbedrijf? Dat gebruikt hij als dekmantel voor zijn obscure zaakjes", vertelt hij. De man zou verder acht apotheken en drie dierenartspraktijken bezitten. "Hier stonden dan ook grote tonnen risicohoudend afval, afkomstig van zijn zaken. Steeds de politie bellen en klacht indienen, blijkt zinloos. Hij gaat gewoon door", aldus Dusauchoit.





Miljoenen vliegen

Maar er is meer. Afvalwater, zoals het witte spoelwater van de kalveren, en gier worden gewoon op de bedrijfsterreinen geloosd en lopen vervolgens de velden in. Dat trekt miljoenen vliegen aan. "Ik ga er stilaan aan kapot", zegt de televisiepresentator. "Je slaat honderd vliegen dood in je keuken, vooraleer je kan eten, maar in de tussentijd duiken er veertig nieuwe op. Ze zitten overal, bij het kindje van de buren zitten ze zelf op het speelgoed. Die vliegen zijn een gevaar voor de volksgezondheid. De hele buurt wordt erdoor geterroriseerd."





Ook de andere buurtbewoners klagen steen en been. Zij blijven liever anoniem, uit angst voor hun geurende buur. "Onlangs was het een warme dag en begon de vliegenellende opnieuw. Zowel de eigenaar van dat bedrijf als zijn broer mogen veel meer dan de rest, dat is algemeen geweten in de streek. Je ziet ze bestelwagens vol afval opstoken en dat brengt vettige, stinkende rook met zich mee", aldus een van hen. De milieudienst van de gemeente grijpt voorlopig niet in. "Ze zeiden me onlangs dat ik het verkeerd aanpakte: 'Je doet de deur open en dan toe, je doet de hor open en dan toe en dan is het vliegenprobleem opgelost.' Daar breekt toch je klomp van", aldus een andere buur.





Klachten genoteerd

De politie bevestigt dat er al jaren een probleem is. "We stelden de voorbije week samen met de milieu-inspectie vast dat er drijfmest in de tuin van Dusauchoit terecht kwam", reageert Walter Vranckx, korpschef van politiezone Lubbeek. Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) dringt intussen aan bij de milieu-inspectie om de klachten nog eens te bekijken.





De eigenaar van het veeteeltbedrijf S.T was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.