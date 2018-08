Chloë in finale Miss Fashion 2019 14 augustus 2018

Chloë Van der Stappen (18) staat te popelen om mee te doen aan de finale van Miss Fashion 2019. Deze finale vindt plaats op 1 september in het Elckerlyc Theater in Antwerpen. "Ik viel als kind niet zo op. Tijdens mijn tienerjaren heb ik dan een soort van glow-up gekregen. Gezien ik eerder verlegen van aard was, deed ik met dat gegeven niets. Door mijn deelname aan Miss Fashion wil ik mijn zelfvertrouwen wat opkrikken en ietsje ondernemender worden. Nu ik in de finale zit, wil ik niets liever dan begin september dit prestigieuze kroontje winnen", verklaarde Van der Stappen. Er kan op de tiener, die aan het Leuvense Paridaensinstituut zat, gestemd worden door MF(spatie)04 naar het nummer 6045 te sms'en.





(SVDL)