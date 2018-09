Chaos in residentie 't Spelthof door gebrek aan personeel 04 september 2018

Er is een vakbondsactie op komst in residentie 't Spelthof in Binkom. Er zijn volgens de werknemers minstens negen personeelsleden tekort en bovendien is er al geruime tijd geen directie meer. Erger nog, er is zelfs geen verantwoordelijke meer voor de bewonerszorg. Het personeel en de vakbonden klagen de chaos al maandenlang aan maar tot op heden beweegt er weinig of niets bij eigenaar Vulpia-groep.





"Hoewel Vulpia beweert kwalitatieve zorg hoog in het vaandel te voeren, slaagt de groep er niet in om in 't Spelthof een minimum aan personeel te voorzien. Dit is het geval in de zorg maar ook in de keuken en de poetswerking. Werknemers kloppen hier shifts van 14 uur zonder pauze. En één poetsvrouw moet het hele gebouw schoonmaken op amper drie uur tijd. Werknemers die langdurig ziek zijn worden ook niet vervangen. Soms is er slechts een interim aanwezig die de bewoners niet kent of zelfs het Nederlands niet machtig is. Het enige wat nog correct verloopt is de facturatie. Ondanks beloftes lukt het Vulpia niet om voldoende personeel in 't Spelthof in te zetten. Zelfs echt staken is niet meer mogelijk. Er zijn namelijk niet genoeg werknemers om de minimumbezetting te organiseren. Wij willen vandaag maar één ding: Vulpia moet dringend haar verantwoordelijkheid nemen en snel", laten de vakbonden optekenen. (BMK)