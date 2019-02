Burgemeestersmarathon bij Radio 2 Bart Mertens

01 februari 2019

11u45 0 Lubbeek In het Radiohuis in Leuven was het zopas een komen en gaan burgemeesters uit Vlaams-Brabant. De reden? Radio 2 wil de luisteraars kennis laten maken met de nieuwe burgemeesters nu de nieuwe legislatuur van start is gegaan.

Wie zijn de nieuwe burgemeesters? Met die vraag ging Radio 2 aan de slag tijdens de Burgemeestersmarathon. Ook in het Radiohuis in Leuven kwamen heel wat burgemeesters langs om aan de luisteraars te vertellen wat hun plannen zijn in de komende jaren. De Vlaams-Brabantse burgemeesters -55 in totaal- kregen er ook een fotoshoot cadeau in de uitzending van presentatoren Jana en Jeroen. Onder meer Theo Francken van Lubbeek deelde zijn toekomstvisie voor Lubbeek voor de microfoon. Ook burgemeester Peter Reekmans van