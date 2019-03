Buitenschoolse kinderopvang Binkom heeft totale make-over gekregen Bart Mertens

06 maart 2019

16u15 0 Lubbeek Het gemeentebestuur van Lubbeek heeft vandaag de gerenoveerde buitenschoolse kinderopvang in Binkom geopend. Het oude pand was totaal verouderd, bovendien zat er nog asbest in.

Een aantal jaren geleden opende de gemeente een nieuwe school in Binkom. Dankzij deze nieuwe accommodatie en het sterke lerarenteam kende de school een enorme groei. Ook de buitenschoolse kinderopvang zeilde mee op dat succes. Het bestaande pand van de kinderopvang schoot echter te kort en was aan vernieuwing toe. Zo waren de ramen versleten en was er nog asbest terug te vinden in het oude gebouw. De grondige renovatie kwam dus geen dag te vroeg. De afgelopen weken werd er hard gewerkt aan een totale make-over en vandaag werd de gerenoveerde kinderopvang officieel ingehuldigd.

“Aandacht voor onderwijs en kinderopvang blijft in onze gemeente belangrijk”, aldus burgemeester Theo Francken (N-VA) die een kijkje kwam nemen. “Ik ben dan ook blij dat wij vanaf volgende week onze kinderen én hun begeleiders kunnen laten genieten van een opgefriste mooie ruimte.”

Nieuw speeltoestel

Lubbeek investeerde overigens ook in een nieuw speeltoestel. Kinderen kunnen zich voortaan dus helemaal uitleven op de nieuwe glijbaan aan de parking van de Santro.