Boobs by Elisabeth opent in centrum 31 maart 2018

02u57 0 Lubbeek Elisabeth Mertens heeft op de Molendries in het Lubbeekse centrum een lingeriewinkel voor vrouwen met een maatje meer geopend. Onder het credo 'Our ABC starts at D' biedt de shop Boobs By Elisabeth cupmaten van maat D tot O en de omtrekken variëren tussen 60 en 130 centimeter.

"Ik ondervond zelf hoe moeilijk het was om de goede maat te vinden. Daarnaast is er dikwijls de onkunde van het personeel. Als ze de goede maat al vinden, hebben ze niets op voorraad. Wist je dat tachtig procent van de vrouwen een verkeerde beha draagt? Meestal gaat het om een te kleine cup met een te grote omtrek. Daarom heb ik besloten een speciaalzaak te openen, gericht op dames met een grote cupmaat. Je wordt professioneel opgemeten en krijgt advies over het model dat bij jouw lichaamstype past. Ik maak er mijn missie van om elke D+-dame van een passende beha te voorzien. Voor elke maat heb ik ook een voedings- en een sportbeha en badmode." (SVDL)