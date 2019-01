Beroep tegen wijnproductie Vandeurzen Alweer protest van actiecomité Lindenslandschap tegen vergunning Bart Mertens

22 januari 2019

17u00 0 Lubbeek Ondernemer Urbain Vandeurzen kijkt alweer aan tegen een beroepsprocedure die zijn plannen voor een wijncentrum in Linden kan dwarsbomen. De bestendige deputatie heeft het beroep van omwonenden en organisaties zoals Natuurpunt alvast ontvankelijk verklaard en zal tegen 12 april uitspraak doen over de kwestie. Vandeurzen is ondertussen al toe aan het derde plan voor het domein aan het kasteel aan de Nachtegalenstraat.

Komt er ooit een productiecentrum voor wijn op het kasteeldomein aan de Nachtegalenstraat in Linden? Dat is en blijft een groot vraagteken want elk plan dat ondernemer Urbain Vandeurzen op tafel legt, is voorwerp van kritiek. En daar blijft het niet bij want de tegenstanders zijn van plan om alles uit de kast te halen om Vandeurzen te dwarsbomen. De bekende ondernemer kocht het kasteel enkele jaren geleden en plantte er een wijngaard van 10 hectare aan. Het is zijn bedoeling om er wijn te produceren maar het protest van omwonenden en organisaties zoals Natuurpunt weerhouden Vandeurzen tot op heden van dat voornemen.

Veel kritiek

Ondertussen is de ondernemer al toe aan het derde plan nadat de vorige plannen van de tafel werden geveegd onder druk van de kritiek. Het derde plan werd evenwel goedgekeurd door het gemeentebestuur. Het project verhuisde naar de andere kant van de Kasteeldreef en zou op die manier qua hoogte en dipte aansluiten op een al bestaande rij huizen. Bovendien is het project ongeveer een vierde kleiner dan de vorige ingediende plannen. Ondanks de aangebrachte wijzigingen in de plannen blijven de tegenstanders strijden tegen het project van Vandeurzen. Meer zelfs, er werden ruim 400 bewaren ingediend, meestal op basis van de verstoring van het open landschap. De critici verwijzen ook naar het feit dat het project zich situeert in een landschappelijk waardevol gebied dat beschermd is als dorpsgezicht.

Open ruimte

Conclusie? Er wordt opnieuw beroep aangetekend tegen de vergunning die het Lubbeekse schepencollege eind vorig jaar afleverde. De bestendige deputatie heeft dat beroep ondertussen ontvankelijk verklaard maar moet zich nog buigen over de procedure. “Onze beleidsmakers zijn zich steeds meer bewust van het belang van wat er in Vlaanderen nog rest aan open ruimte en groen. Laat men anno 2019 niet meer dezelfde fouten begaan die men de politici van 50 jaar geleden verwijt”, laat actiecomité Lindenslandschap optekenen. Het is nu aan de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant om zich te buigen over het beroep tegen het geplande wijnproductiecentrum. Ten laatste op 12 april zal de bestendige deputatie een oordeel vellen in het dossier.