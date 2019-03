Auto rijdt in op vrachtwagen ADPW

06 maart 2019

Op de Staatsbaan in Lubbeek is dinsdagnamiddag omstreeks 15.30 uur een wagen achteraan ingereden op een vrachtwagen. Dat gebeurde aan het tankstation Lukoil. Bij het ongeval vielen geen gewonden, maar er was wel meer dan twee uur verkeershinder. De wagen moest getakeld worden.