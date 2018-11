Alarmpistool in beslag genomen na trouwfeest Andreas De Prycker

19 november 2018

Zaterdag ontving de politiezone Lubbeek diverse meldingen van schoten die werden afgevuurd uit een rijdende auto. Naar aanleiding van het gevoerde onderzoek blijkt dat de schoten in buurgemeente Boutersem werden afgevuurd om een huwelijk te vieren. Een inzittende van een voertuig vuurde de schoten in de lucht af. Het alamrpistool werd later in beslag genomen en een proces-verbaal werd opgesteld, zo laat Lubbeeks korpschef Walter Vranckx weten.