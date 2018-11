Achttiende Pellenbergse Proms met jeugdkoor Cantando Stefan Van de Weyer

29 november 2018

15u03 0 Lubbeek De 18de editie van het jaarlijkse Pellenbergse Promsconcert zal ook dit jaar plaatsvinden in het Cultureel Centrum De Borre in Bierbeek en dit op zaterdag 8 december. De muzikanten van Willen Is Kunnen Pellenberg zullen onder leiding van hun dirigent Sofie Gijsbers voor een aangenaam programma zorgen.

Dit jaar verwelkomen ze in hun midden het Jeugdkoor Cantando uit Boutersem onder leiding van Sara Cauwenberghs. “We gaan er samen een aangenaam en mooie muzikale avond van maken. Tegenover de andere jaren is er wel sprake van een ander aanvangsuur, namelijk om 19.30 uur”, wist voorzitter ‘Jong WiK’ van Harmonieorkest Willen Is Kunnen Pellenberg, Bert Gooris. “Onze eerste ontmoeting, op onze eerste gezamenlijke repetitie eind november, verliep goed. We hadden eerst repetitie samen met het koor, daarna volgde de repetitie voor het harmonieorkest. Ook begin december verliep het repeteren wonderwel. Het is de eerste keer dat we samen werken met een kinderkoor, iedereen is hierover ontzettend verheugd", vervolgde Gooris die volgend jaar met Willen is Kunnen de 125ste verjaardag van de vereniging viert.

Kaarten zijn verkrijgbaar aan dertien euro in voorverkoop via info@wik-pellenberg.be Voor kaarten aan de kassa betaal je vijftien euro, maar de kans bestaat dat dit al op voorhand reeds uitverkocht is. Er vroeg bij zijn, is de boodschap!