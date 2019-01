Aantal inbraken daalt in PZ Lubbeek KAR en ADPW

14u38 0 Lubbeek In 2018 is het aantal inbraken in de politiezone Lubbeek (Holsbeek-Boutersem-Bierbeek-Lubbeek) opnieuw gedaald.

Met 201 inbraken geregistreerd in de vier gemeenten samen had de politiezone het veiligste jaar sinds 2011. Er waren een kwart minder inbraken dan in 2017. Ten opzichte van het topjaar 2015 is er zelfs een daling van meer dan 40 procent. Vorig jaar waren er het minste inbraken in Lubbeek (30), gevolgd door Holsbeek (47) en Boutersem (49). Bierbeek telde 75 inbraken maar dat is ook een daling ten opzichte van de vorige jaren. Het aantal woningen en gebouwen waar de inbrekers effectief binnen geraakt zijn, ligt nog een stuk lager. In de cijfers zijn ook de pogingen tot inbraak meegerekend, en de inbraken in tuinhuisjes. In een kwart van de gevallen blijft het bij een poging en raken de dieven niet binnen. “Goede sloten op ramen en deuren blijven dan ook de belangrijkste maatregel om diefstal te vermijden. Elke inwoner van de politiezone Lubbeek kan gratis beroep doen op technopreventief advies. Een vrijwilliger aangesteld door de politiezone komt dan aan huis advies geven over een betere beveiliging. Wie daarin geïnteresseerd is, kan contact opnemen met het politiekantoor van zijn gemeente”, geeft korpschef Walter Vranckx nog mee.